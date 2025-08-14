Währungen / TRFK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRFK: Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF
67.18 USD 0.19 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRFK hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.74 bis zu einem Hoch von 67.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
66.74 67.49
Jahresspanne
37.64 71.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.99
- Eröffnung
- 67.30
- Bid
- 67.18
- Ask
- 67.48
- Tief
- 66.74
- Hoch
- 67.49
- Volumen
- 172
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 12.17%
- 6-Monatsänderung
- 52.34%
- Jahresänderung
- 44.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K