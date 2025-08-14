CotationsSections
TRFK: Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF

67.45 USD 0.46 (0.69%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TRFK a changé de 0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.74 et à un maximum de 67.49.

Suivez la dynamique Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
66.74 67.49
Range Annuel
37.64 71.99
Clôture Précédente
66.99
Ouverture
67.30
Bid
67.45
Ask
67.75
Plus Bas
66.74
Plus Haut
67.49
Volume
213
Changement quotidien
0.69%
Changement Mensuel
12.62%
Changement à 6 Mois
52.95%
Changement Annuel
45.49%
