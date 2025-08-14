QuotazioniSezioni
TRFK: Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF

67.45 USD 0.46 (0.69%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRFK ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.74 e ad un massimo di 67.49.

Segui le dinamiche di Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
66.74 67.49
Intervallo Annuale
37.64 71.99
Chiusura Precedente
66.99
Apertura
67.30
Bid
67.45
Ask
67.75
Minimo
66.74
Massimo
67.49
Volume
213
Variazione giornaliera
0.69%
Variazione Mensile
12.62%
Variazione Semestrale
52.95%
Variazione Annuale
45.49%
21 settembre, domenica