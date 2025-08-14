Valute / TRFK
TRFK: Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF
67.45 USD 0.46 (0.69%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRFK ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.74 e ad un massimo di 67.49.
Segui le dinamiche di Pacer Funds Pacer Data and Digital Revolution ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
66.74 67.49
Intervallo Annuale
37.64 71.99
- Chiusura Precedente
- 66.99
- Apertura
- 67.30
- Bid
- 67.45
- Ask
- 67.75
- Minimo
- 66.74
- Massimo
- 67.49
- Volume
- 213
- Variazione giornaliera
- 0.69%
- Variazione Mensile
- 12.62%
- Variazione Semestrale
- 52.95%
- Variazione Annuale
- 45.49%
21 settembre, domenica