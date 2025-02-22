Валюты / SVIX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SVIX: VS TR -1x Short VIX Futures ETF
20.64 USD 0.35 (1.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SVIX за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.59, а максимальная — 20.96.
Следите за динамикой VS TR -1x Short VIX Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SVIX
- SVIX: Volatility Has Subsided, Trade Is Done After Gains (Rating Downgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Can't Put Toothpaste Back In The Tube: Tariff, Recession And Bear Market
- Simplify Volatility Premium ETF: 15.25% Distribution Yield, Interesting Buy (SVOL)
- SVIX: Make Volatility Great Again (Rating Upgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX: Trump Policies Increasing Market Volatility (Downgrade To Hold) (BATS:SVIX)
Дневной диапазон
20.59 20.96
Годовой диапазон
9.30 30.38
- Предыдущее закрытие
- 20.99
- Open
- 20.92
- Bid
- 20.64
- Ask
- 20.94
- Low
- 20.59
- High
- 20.96
- Объем
- 2.921 K
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- 10.14%
- 6-месячное изменение
- 3.51%
- Годовое изменение
- -23.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.