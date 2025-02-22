КотировкиРазделы
SVIX: VS TR -1x Short VIX Futures ETF

20.64 USD 0.35 (1.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SVIX за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.59, а максимальная — 20.96.

Следите за динамикой VS TR -1x Short VIX Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.59 20.96
Годовой диапазон
9.30 30.38
Предыдущее закрытие
20.99
Open
20.92
Bid
20.64
Ask
20.94
Low
20.59
High
20.96
Объем
2.921 K
Дневное изменение
-1.67%
Месячное изменение
10.14%
6-месячное изменение
3.51%
Годовое изменение
-23.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.