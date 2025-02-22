통화 / SVIX
SVIX: VS TR -1x Short VIX Futures ETF
21.40 USD 0.01 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SVIX 환율이 오늘 -0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.08이고 고가는 21.63이었습니다.
VS TR -1x Short VIX Futures ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- SVIX: Volatility Has Subsided, Trade Is Done After Gains (Rating Downgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Can't Put Toothpaste Back In The Tube: Tariff, Recession And Bear Market
- Simplify Volatility Premium ETF: 15.25% Distribution Yield, Interesting Buy (SVOL)
- SVIX: Make Volatility Great Again (Rating Upgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX: Trump Policies Increasing Market Volatility (Downgrade To Hold) (BATS:SVIX)
20 9월, 토요일