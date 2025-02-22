Moedas / SVIX
SVIX: VS TR -1x Short VIX Futures ETF
21.58 USD 0.22 (1.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SVIX para hoje mudou para 1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.33 e o mais alto foi 21.75.
Veja a dinâmica do par de moedas VS TR -1x Short VIX Futures ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.33 21.75
Faixa anual
9.30 30.38
- Fechamento anterior
- 21.36
- Open
- 21.66
- Bid
- 21.58
- Ask
- 21.88
- Low
- 21.33
- High
- 21.75
- Volume
- 1.941 K
- Mudança diária
- 1.03%
- Mudança mensal
- 15.15%
- Mudança de 6 meses
- 8.22%
- Mudança anual
- -20.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh