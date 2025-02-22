通貨 / SVIX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SVIX: VS TR -1x Short VIX Futures ETF
21.41 USD 0.05 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SVIXの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり21.33の安値と21.75の高値で取引されました。
VS TR -1x Short VIX Futures ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVIX News
- SVIX: Volatility Has Subsided, Trade Is Done After Gains (Rating Downgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Can't Put Toothpaste Back In The Tube: Tariff, Recession And Bear Market
- Simplify Volatility Premium ETF: 15.25% Distribution Yield, Interesting Buy (SVOL)
- SVIX: Make Volatility Great Again (Rating Upgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX: Trump Policies Increasing Market Volatility (Downgrade To Hold) (BATS:SVIX)
1日のレンジ
21.33 21.75
1年のレンジ
9.30 30.38
- 以前の終値
- 21.36
- 始値
- 21.66
- 買値
- 21.41
- 買値
- 21.71
- 安値
- 21.33
- 高値
- 21.75
- 出来高
- 3.199 K
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 14.25%
- 6ヶ月の変化
- 7.37%
- 1年の変化
- -20.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K