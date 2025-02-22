Valute / SVIX
SVIX: VS TR -1x Short VIX Futures ETF
21.40 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SVIX ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.08 e ad un massimo di 21.63.
Segui le dinamiche di VS TR -1x Short VIX Futures ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SVIX News
- SVIX: Volatility Has Subsided, Trade Is Done After Gains (Rating Downgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Can't Put Toothpaste Back In The Tube: Tariff, Recession And Bear Market
- Simplify Volatility Premium ETF: 15.25% Distribution Yield, Interesting Buy (SVOL)
- SVIX: Make Volatility Great Again (Rating Upgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX: Trump Policies Increasing Market Volatility (Downgrade To Hold) (BATS:SVIX)
Intervallo Giornaliero
21.08 21.63
Intervallo Annuale
9.30 30.38
- Chiusura Precedente
- 21.41
- Apertura
- 21.54
- Bid
- 21.40
- Ask
- 21.70
- Minimo
- 21.08
- Massimo
- 21.63
- Volume
- 3.018 K
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 14.19%
- Variazione Semestrale
- 7.32%
- Variazione Annuale
- -20.95%
21 settembre, domenica