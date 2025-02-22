QuotazioniSezioni
SVIX: VS TR -1x Short VIX Futures ETF

21.40 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SVIX ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.08 e ad un massimo di 21.63.

Segui le dinamiche di VS TR -1x Short VIX Futures ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.08 21.63
Intervallo Annuale
9.30 30.38
Chiusura Precedente
21.41
Apertura
21.54
Bid
21.40
Ask
21.70
Minimo
21.08
Massimo
21.63
Volume
3.018 K
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
14.19%
Variazione Semestrale
7.32%
Variazione Annuale
-20.95%
21 settembre, domenica