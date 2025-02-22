QuotesSections
Currencies / SVIX
Back to US Stock Market

SVIX: VS TR -1x Short VIX Futures ETF

20.64 USD 0.35 (1.67%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

SVIX exchange rate has changed by -1.67% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 20.59 and at a high of 20.96.

Follow VS TR -1x Short VIX Futures ETF dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SVIX News

Daily Range
20.59 20.96
Year Range
9.30 30.38
Previous Close
20.99
Open
20.92
Bid
20.64
Ask
20.94
Low
20.59
High
20.96
Volume
2.921 K
Daily Change
-1.67%
Month Change
10.14%
6 Months Change
3.51%
Year Change
-23.75%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%