Währungen / SVIX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SVIX: VS TR -1x Short VIX Futures ETF
21.41 USD 0.05 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVIX hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.33 bis zu einem Hoch von 21.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die VS TR -1x Short VIX Futures ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVIX News
- SVIX: Volatility Has Subsided, Trade Is Done After Gains (Rating Downgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Can't Put Toothpaste Back In The Tube: Tariff, Recession And Bear Market
- Simplify Volatility Premium ETF: 15.25% Distribution Yield, Interesting Buy (SVOL)
- SVIX: Make Volatility Great Again (Rating Upgrade) (BATS:SVIX)
- SVIX: Trump Policies Increasing Market Volatility (Downgrade To Hold) (BATS:SVIX)
Tagesspanne
21.33 21.75
Jahresspanne
9.30 30.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.36
- Eröffnung
- 21.66
- Bid
- 21.41
- Ask
- 21.71
- Tief
- 21.33
- Hoch
- 21.75
- Volumen
- 3.199 K
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 14.25%
- 6-Monatsänderung
- 7.37%
- Jahresänderung
- -20.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K