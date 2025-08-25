КотировкиРазделы
SMTC: Semtech Corporation

62.55 USD 0.08 (0.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMTC за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.61, а максимальная — 63.17.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
61.61 63.17
Годовой диапазон
24.06 79.52
Предыдущее закрытие
62.63
Open
62.63
Bid
62.55
Ask
62.85
Low
61.61
High
63.17
Объем
2.993 K
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
11.72%
6-месячное изменение
79.74%
Годовое изменение
38.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.