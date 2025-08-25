Валюты / SMTC
SMTC: Semtech Corporation
62.55 USD 0.08 (0.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMTC за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.61, а максимальная — 63.17.
Следите за динамикой Semtech Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SMTC
- Benchmark raises Semtech stock price target to $76 on strategic transformation
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Company News for Aug 27, 2025
- Why Semtech Stock Raced 15% Higher Today
- Semtech's AI Growth Turning From Hype To Reality - Q2 Earnings Review (Rating Upgrade)
- Semtech Stock Surges After Chipmaker Clears Q2 Hurdles
- These Analysts Boost Their Forecasts On Semtech After Upbeat Q2 Earnings - Semtech (NASDAQ:SMTC)
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- UBS reiterates Buy rating on Semtech stock, maintains $65 price target
- Semtech stock price target raised to $62 by Craig-Hallum on AI potential
- Benchmark reiterates Buy rating on Semtech stock, maintains $68 price target
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- Piper Sandler raises Semtech stock price target to $65 on data center growth
- Semtech's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Stock Market Today: Dow Wavers As Small Caps Dominate; This Drug Giant Pops; Apple Rises (Live Coverage)
- Semtech stock price target raised to $57 by Stifel on turnaround progress
- Semtech beats Q2 expectations with 20% revenue growth
- Semtech Corporation (SMTC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Semtech Corporation 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SMTC)
- Semtech Reports 20% Sales Gain in Q2
- Earnings call transcript: Semtech beats Q2 2026 forecasts, stock dips
- Semtech (SMTC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Semtech Reports Record Q2 Sales Growth
Дневной диапазон
61.61 63.17
Годовой диапазон
24.06 79.52
- Предыдущее закрытие
- 62.63
- Open
- 62.63
- Bid
- 62.55
- Ask
- 62.85
- Low
- 61.61
- High
- 63.17
- Объем
- 2.993 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 11.72%
- 6-месячное изменение
- 79.74%
- Годовое изменение
- 38.38%
