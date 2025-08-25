Währungen / SMTC
SMTC: Semtech Corporation
61.15 USD 1.07 (1.72%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMTC hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.13 bis zu einem Hoch von 63.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Semtech Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMTC News
- Benchmark raises Semtech stock price target to $76 on strategic transformation
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Company News for Aug 27, 2025
- Why Semtech Stock Raced 15% Higher Today
- Semtech's AI Growth Turning From Hype To Reality - Q2 Earnings Review (Rating Upgrade)
- Semtech Stock Surges After Chipmaker Clears Q2 Hurdles
- These Analysts Boost Their Forecasts On Semtech After Upbeat Q2 Earnings - Semtech (NASDAQ:SMTC)
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- UBS reiterates Buy rating on Semtech stock, maintains $65 price target
- Semtech stock price target raised to $62 by Craig-Hallum on AI potential
- Benchmark reiterates Buy rating on Semtech stock, maintains $68 price target
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- Piper Sandler raises Semtech stock price target to $65 on data center growth
- Semtech's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Stock Market Today: Dow Wavers As Small Caps Dominate; This Drug Giant Pops; Apple Rises (Live Coverage)
- Semtech stock price target raised to $57 by Stifel on turnaround progress
- Semtech beats Q2 expectations with 20% revenue growth
- Semtech Corporation (SMTC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Semtech Corporation 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SMTC)
- Semtech Reports 20% Sales Gain in Q2
- Earnings call transcript: Semtech beats Q2 2026 forecasts, stock dips
- Semtech (SMTC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Semtech Reports Record Q2 Sales Growth
Tagesspanne
61.13 63.48
Jahresspanne
24.06 79.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.22
- Eröffnung
- 63.28
- Bid
- 61.15
- Ask
- 61.45
- Tief
- 61.13
- Hoch
- 63.48
- Volumen
- 3.733 K
- Tagesänderung
- -1.72%
- Monatsänderung
- 9.22%
- 6-Monatsänderung
- 75.72%
- Jahresänderung
- 35.29%
