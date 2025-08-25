CotationsSections
SMTC: Semtech Corporation

60.87 USD 0.28 (0.46%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMTC a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.50 et à un maximum de 61.77.

Suivez la dynamique Semtech Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
59.50 61.77
Range Annuel
24.06 79.52
Clôture Précédente
61.15
Ouverture
61.32
Bid
60.87
Ask
61.17
Plus Bas
59.50
Plus Haut
61.77
Volume
3.242 K
Changement quotidien
-0.46%
Changement Mensuel
8.72%
Changement à 6 Mois
74.91%
Changement Annuel
34.67%
