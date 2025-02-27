Валюты / SAVA
SAVA: Cassava Sciences Inc
2.09 USD 0.01 (0.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAVA за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.06, а максимальная — 2.10.
Следите за динамикой Cassava Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.06 2.10
Годовой диапазон
1.15 33.98
- Предыдущее закрытие
- 2.08
- Open
- 2.08
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.06
- High
- 2.10
- Объем
- 594
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- -7.11%
- 6-месячное изменение
- 39.33%
- Годовое изменение
- -92.93%
