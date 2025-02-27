통화 / SAVA
SAVA: Cassava Sciences Inc
2.28 USD 0.01 (0.44%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SAVA 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.25이고 고가는 2.34이었습니다.
Cassava Sciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAVA News
- Cassava Sciences appoints Joseph Hulihan as chief medical officer
- Cassava Sciences reports simufilam reduced seizures in mouse model
- Cassava Sciences must face malicious prosecution lawsuit over Alzheimer’s drug
- Cassava Sciences Discontinues Developing Simufilam For Alzheimer's After Another Phase 3 Trial Flop - Cassava Sciences (NASDAQ:SAVA)
- Cassava Drops 19% Pre-Market After Decision to End Alzheimer's Program
- Cassava Sciences ends Alzheimer’s treatment development after unsuccessful trials
- Cassava Sciences: Downside From Alzheimer's Results Possible Despite Developments (SAVA)
- Cassava: Low-Cost Pivot Into TSC Epilepsy Is Unlikely To Create Long-Term Value (SAVA)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Cassava Sciences stock jumps on new patent license
일일 변동 비율
2.25 2.34
년간 변동
1.15 33.98
- 이전 종가
- 2.29
- 시가
- 2.30
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- 저가
- 2.25
- 고가
- 2.34
- 볼륨
- 1.020 K
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- 1.33%
- 6개월 변동
- 52.00%
- 년간 변동율
- -92.29%
20 9월, 토요일