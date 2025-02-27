Devises / SAVA
SAVA: Cassava Sciences Inc
2.28 USD 0.01 (0.44%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SAVA a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.25 et à un maximum de 2.34.
Suivez la dynamique Cassava Sciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAVA Nouvelles
- Cassava Sciences appoints Joseph Hulihan as chief medical officer
- Cassava Sciences reports simufilam reduced seizures in mouse model
- Cassava Sciences must face malicious prosecution lawsuit over Alzheimer’s drug
- Cassava Sciences Discontinues Developing Simufilam For Alzheimer's After Another Phase 3 Trial Flop - Cassava Sciences (NASDAQ:SAVA)
- Cassava Drops 19% Pre-Market After Decision to End Alzheimer's Program
- Cassava Sciences ends Alzheimer’s treatment development after unsuccessful trials
- Cassava Sciences: Downside From Alzheimer's Results Possible Despite Developments (SAVA)
- Cassava: Low-Cost Pivot Into TSC Epilepsy Is Unlikely To Create Long-Term Value (SAVA)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Cassava Sciences stock jumps on new patent license
Range quotidien
2.25 2.34
Range Annuel
1.15 33.98
- Clôture Précédente
- 2.29
- Ouverture
- 2.30
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Plus Bas
- 2.25
- Plus Haut
- 2.34
- Volume
- 1.020 K
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- 1.33%
- Changement à 6 Mois
- 52.00%
- Changement Annuel
- -92.29%
20 septembre, samedi