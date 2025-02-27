Divisas / SAVA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SAVA: Cassava Sciences Inc
2.08 USD 0.01 (0.48%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SAVA de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.06, mientras que el máximo ha alcanzado 2.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cassava Sciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAVA News
- Cassava Sciences appoints Joseph Hulihan as chief medical officer
- Cassava Sciences reports simufilam reduced seizures in mouse model
- Cassava Sciences must face malicious prosecution lawsuit over Alzheimer’s drug
- Cassava Sciences Discontinues Developing Simufilam For Alzheimer's After Another Phase 3 Trial Flop - Cassava Sciences (NASDAQ:SAVA)
- Cassava Drops 19% Pre-Market After Decision to End Alzheimer's Program
- Cassava Sciences ends Alzheimer’s treatment development after unsuccessful trials
- Cassava Sciences: Downside From Alzheimer's Results Possible Despite Developments (SAVA)
- Cassava: Low-Cost Pivot Into TSC Epilepsy Is Unlikely To Create Long-Term Value (SAVA)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Cassava Sciences stock jumps on new patent license
Rango diario
2.06 2.16
Rango anual
1.15 33.98
- Cierres anteriores
- 2.09
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.06
- High
- 2.16
- Volumen
- 716
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- -7.56%
- Cambio a 6 meses
- 38.67%
- Cambio anual
- -92.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B