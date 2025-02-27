通貨 / SAVA
SAVA: Cassava Sciences Inc
2.29 USD 0.21 (10.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAVAの今日の為替レートは、10.10%変化しました。日中、通貨は1あたり2.10の安値と2.36の高値で取引されました。
Cassava Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SAVA News
- Cassava Sciences appoints Joseph Hulihan as chief medical officer
- Cassava Sciences reports simufilam reduced seizures in mouse model
- Cassava Sciences must face malicious prosecution lawsuit over Alzheimer’s drug
- Cassava Sciences Discontinues Developing Simufilam For Alzheimer's After Another Phase 3 Trial Flop - Cassava Sciences (NASDAQ:SAVA)
- Cassava Drops 19% Pre-Market After Decision to End Alzheimer's Program
- Cassava Sciences ends Alzheimer’s treatment development after unsuccessful trials
- Cassava Sciences: Downside From Alzheimer's Results Possible Despite Developments (SAVA)
- Cassava: Low-Cost Pivot Into TSC Epilepsy Is Unlikely To Create Long-Term Value (SAVA)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Cassava Sciences stock jumps on new patent license
1日のレンジ
2.10 2.36
1年のレンジ
1.15 33.98
- 以前の終値
- 2.08
- 始値
- 2.11
- 買値
- 2.29
- 買値
- 2.59
- 安値
- 2.10
- 高値
- 2.36
- 出来高
- 2.148 K
- 1日の変化
- 10.10%
- 1ヶ月の変化
- 1.78%
- 6ヶ月の変化
- 52.67%
- 1年の変化
- -92.26%
