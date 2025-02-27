Valute / SAVA
SAVA: Cassava Sciences Inc
2.28 USD 0.01 (0.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SAVA ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.25 e ad un massimo di 2.34.
Segui le dinamiche di Cassava Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.25 2.34
Intervallo Annuale
1.15 33.98
- Chiusura Precedente
- 2.29
- Apertura
- 2.30
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Minimo
- 2.25
- Massimo
- 2.34
- Volume
- 1.020 K
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- 1.33%
- Variazione Semestrale
- 52.00%
- Variazione Annuale
- -92.29%
21 settembre, domenica