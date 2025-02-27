Dövizler / SAVA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SAVA: Cassava Sciences Inc
2.28 USD 0.01 (0.44%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAVA fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.25 ve Yüksek fiyatı olarak 2.34 aralığında işlem gördü.
Cassava Sciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAVA haberleri
- Cassava Sciences appoints Joseph Hulihan as chief medical officer
- Cassava Sciences reports simufilam reduced seizures in mouse model
- Cassava Sciences must face malicious prosecution lawsuit over Alzheimer’s drug
- Cassava Sciences Discontinues Developing Simufilam For Alzheimer's After Another Phase 3 Trial Flop - Cassava Sciences (NASDAQ:SAVA)
- Cassava Drops 19% Pre-Market After Decision to End Alzheimer's Program
- Cassava Sciences ends Alzheimer’s treatment development after unsuccessful trials
- Cassava Sciences: Downside From Alzheimer's Results Possible Despite Developments (SAVA)
- Cassava: Low-Cost Pivot Into TSC Epilepsy Is Unlikely To Create Long-Term Value (SAVA)
- Tesla Rebounds While Tariffs Weigh On Manufacturing: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Cassava Sciences stock jumps on new patent license
Günlük aralık
2.25 2.34
Yıllık aralık
1.15 33.98
- Önceki kapanış
- 2.29
- Açılış
- 2.30
- Satış
- 2.28
- Alış
- 2.58
- Düşük
- 2.25
- Yüksek
- 2.34
- Hacim
- 1.020 K
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- 1.33%
- 6 aylık değişim
- 52.00%
- Yıllık değişim
- -92.29%
21 Eylül, Pazar