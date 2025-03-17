Валюты / QTRX
QTRX: Quanterix Corporation
5.28 USD 0.31 (6.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QTRX за сегодня изменился на 6.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.89, а максимальная — 5.42.
Следите за динамикой Quanterix Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QTRX
- Quanterix lab receives New York clinical permit, expands testing reach
- Quanterix at Canaccord Genuity Conference: Strategic Insights for 2025
- Down 24.3% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Quanterix (QTRX)
- Canaccord Genuity downgrades Quanterix stock to Hold on weak outlook
- Quanterix Corporation (QTRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Quanterix Q2 2025 slides: Revenue drops 29% as company charts path to profitability
- Quanterix Corporation (QTRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Exagen (XGN) Soars 5.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Quanterix announces executive terminations at Akoya subsidiary, expects $3.3 million in related expenses
- Quanterix completes acquisition of Akoya Biosciences
- Quanterix’s Simoa analyzer gains medical device registration in S.Korea
- Canaccord maintains Quanterix stock rating amid Alzheimer’s test progress
- Kent Lake Condemns Quanterix’s Failure to Schedule Its 2025 Annual Meeting as a Tactic to Silence Shareholders
- Quanterix at Goldman Sachs Conference: Expanding Horizons in Diagnostics
- Quanterix to Present at Goldman Sachs Global Healthcare Conference
- Akoya Biosciences reviews unsolicited acquisition proposal
- Quanterix appoints KPMG as new auditor; EY reports material weaknesses
- This Nike Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Gap (NYSE:GAP), NeoGenomics (NASDAQ:NEO)
- Quanterix (QTRX) Stock: Still Many, Many Questions
- Goldman Sachs To Rally Around 8%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Akoya Biosciences (NASDAQ:AKYA), Artiva Biotherapeutics (NASDAQ:ARTV)
- Quanterix Corporation (QTRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Quanterix Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QTRX)
Дневной диапазон
4.89 5.42
Годовой диапазон
4.05 15.68
- Предыдущее закрытие
- 4.97
- Open
- 4.99
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- Low
- 4.89
- High
- 5.42
- Объем
- 1.517 K
- Дневное изменение
- 6.24%
- Месячное изменение
- 17.33%
- 6-месячное изменение
- -22.92%
- Годовое изменение
- -59.20%
