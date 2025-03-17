Dövizler / QTRX
QTRX: Quanterix Corporation
5.43 USD 0.15 (2.69%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QTRX fiyatı bugün -2.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.42 ve Yüksek fiyatı olarak 5.61 aralığında işlem gördü.
Quanterix Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QTRX haberleri
- Quanterix lab receives New York clinical permit, expands testing reach
- Quanterix at Canaccord Genuity Conference: Strategic Insights for 2025
- Down 24.3% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Quanterix (QTRX)
- Canaccord Genuity downgrades Quanterix stock to Hold on weak outlook
- Quanterix Corporation (QTRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Quanterix Q2 2025 slides: Revenue drops 29% as company charts path to profitability
- Quanterix Corporation (QTRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Exagen (XGN) Soars 5.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Quanterix announces executive terminations at Akoya subsidiary, expects $3.3 million in related expenses
- Quanterix completes acquisition of Akoya Biosciences
- Quanterix’s Simoa analyzer gains medical device registration in S.Korea
- Canaccord maintains Quanterix stock rating amid Alzheimer’s test progress
- Kent Lake Condemns Quanterix’s Failure to Schedule Its 2025 Annual Meeting as a Tactic to Silence Shareholders
- Quanterix at Goldman Sachs Conference: Expanding Horizons in Diagnostics
- Quanterix to Present at Goldman Sachs Global Healthcare Conference
- Akoya Biosciences reviews unsolicited acquisition proposal
- Quanterix appoints KPMG as new auditor; EY reports material weaknesses
- This Nike Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Gap (NYSE:GAP), NeoGenomics (NASDAQ:NEO)
- Quanterix (QTRX) Stock: Still Many, Many Questions
- Goldman Sachs To Rally Around 8%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Akoya Biosciences (NASDAQ:AKYA), Artiva Biotherapeutics (NASDAQ:ARTV)
- Quanterix Corporation (QTRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Quanterix Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QTRX)
Günlük aralık
5.42 5.61
Yıllık aralık
4.05 15.68
- Önceki kapanış
- 5.58
- Açılış
- 5.60
- Satış
- 5.43
- Alış
- 5.73
- Düşük
- 5.42
- Yüksek
- 5.61
- Hacim
- 915
- Günlük değişim
- -2.69%
- Aylık değişim
- 20.67%
- 6 aylık değişim
- -20.73%
- Yıllık değişim
- -58.04%
21 Eylül, Pazar