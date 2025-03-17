Währungen / QTRX
QTRX: Quanterix Corporation
5.45 USD 0.13 (2.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QTRX hat sich für heute um -2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.44 bis zu einem Hoch von 5.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quanterix Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.44 5.61
Jahresspanne
4.05 15.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.58
- Eröffnung
- 5.60
- Bid
- 5.45
- Ask
- 5.75
- Tief
- 5.44
- Hoch
- 5.61
- Volumen
- 221
- Tagesänderung
- -2.33%
- Monatsänderung
- 21.11%
- 6-Monatsänderung
- -20.44%
- Jahresänderung
- -57.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K