货币 / QTRX
QTRX: Quanterix Corporation
5.20 USD 0.08 (1.52%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QTRX汇率已更改-1.52%。当日，交易品种以低点5.12和高点5.59进行交易。
关注Quanterix Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QTRX新闻
- Quanterix lab receives New York clinical permit, expands testing reach
- Quanterix at Canaccord Genuity Conference: Strategic Insights for 2025
- Down 24.3% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Quanterix (QTRX)
- Canaccord Genuity downgrades Quanterix stock to Hold on weak outlook
- Quanterix Corporation (QTRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Quanterix Q2 2025 slides: Revenue drops 29% as company charts path to profitability
- Quanterix Corporation (QTRX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Exagen (XGN) Soars 5.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Quanterix announces executive terminations at Akoya subsidiary, expects $3.3 million in related expenses
- Quanterix completes acquisition of Akoya Biosciences
- Quanterix’s Simoa analyzer gains medical device registration in S.Korea
- Canaccord maintains Quanterix stock rating amid Alzheimer’s test progress
- Kent Lake Condemns Quanterix’s Failure to Schedule Its 2025 Annual Meeting as a Tactic to Silence Shareholders
- Quanterix at Goldman Sachs Conference: Expanding Horizons in Diagnostics
- Quanterix to Present at Goldman Sachs Global Healthcare Conference
- Akoya Biosciences reviews unsolicited acquisition proposal
- Quanterix appoints KPMG as new auditor; EY reports material weaknesses
- This Nike Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Gap (NYSE:GAP), NeoGenomics (NASDAQ:NEO)
- Quanterix (QTRX) Stock: Still Many, Many Questions
- Goldman Sachs To Rally Around 8%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Akoya Biosciences (NASDAQ:AKYA), Artiva Biotherapeutics (NASDAQ:ARTV)
- Quanterix Corporation (QTRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Quanterix Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QTRX)
日范围
5.12 5.59
年范围
4.05 15.68
- 前一天收盘价
- 5.28
- 开盘价
- 5.25
- 卖价
- 5.20
- 买价
- 5.50
- 最低价
- 5.12
- 最高价
- 5.59
- 交易量
- 1.709 K
- 日变化
- -1.52%
- 月变化
- 15.56%
- 6个月变化
- -24.09%
- 年变化
- -59.81%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值