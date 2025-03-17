Valute / QTRX
QTRX: Quanterix Corporation
5.43 USD 0.15 (2.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QTRX ha avuto una variazione del -2.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.42 e ad un massimo di 5.61.
Segui le dinamiche di Quanterix Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.42 5.61
Intervallo Annuale
4.05 15.68
- Chiusura Precedente
- 5.58
- Apertura
- 5.60
- Bid
- 5.43
- Ask
- 5.73
- Minimo
- 5.42
- Massimo
- 5.61
- Volume
- 915
- Variazione giornaliera
- -2.69%
- Variazione Mensile
- 20.67%
- Variazione Semestrale
- -20.73%
- Variazione Annuale
- -58.04%
21 settembre, domenica