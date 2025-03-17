QuotazioniSezioni
QTRX: Quanterix Corporation

5.43 USD 0.15 (2.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QTRX ha avuto una variazione del -2.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.42 e ad un massimo di 5.61.

Segui le dinamiche di Quanterix Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.42 5.61
Intervallo Annuale
4.05 15.68
Chiusura Precedente
5.58
Apertura
5.60
Bid
5.43
Ask
5.73
Minimo
5.42
Massimo
5.61
Volume
915
Variazione giornaliera
-2.69%
Variazione Mensile
20.67%
Variazione Semestrale
-20.73%
Variazione Annuale
-58.04%
