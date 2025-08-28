Валюты / PSTG
PSTG: Pure Storage Inc Class A
87.08 USD 0.33 (0.38%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSTG за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.55, а максимальная — 88.01.
Следите за динамикой Pure Storage Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
86.55 88.01
Годовой диапазон
34.51 88.01
- Предыдущее закрытие
- 86.75
- Open
- 86.80
- Bid
- 87.08
- Ask
- 87.38
- Low
- 86.55
- High
- 88.01
- Объем
- 7.407 K
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 15.87%
- 6-месячное изменение
- 95.64%
- Годовое изменение
- 74.19%
