PSTG: Pure Storage Inc Class A

87.05 USD 1.22 (1.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSTG hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.46 bis zu einem Hoch von 87.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pure Storage Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
86.46 87.85
Jahresspanne
34.51 88.01
Vorheriger Schlusskurs
85.83
Eröffnung
86.79
Bid
87.05
Ask
87.35
Tief
86.46
Hoch
87.85
Volumen
5.378 K
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
15.83%
6-Monatsänderung
95.57%
Jahresänderung
74.13%
