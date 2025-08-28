Währungen / PSTG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PSTG: Pure Storage Inc Class A
87.05 USD 1.22 (1.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSTG hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.46 bis zu einem Hoch von 87.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pure Storage Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSTG News
- Pure Storage, Inc. (PSTG) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Micron Stock Leads The Memory Storage Group Higher As AI Demand Surges
- Super Micro Computer Stock: Too Cheap To Ignore (NASDAQ:SMCI)
- Quantum's Q1 Loss Wider Than Estimated, Revenues Plunge Y/Y
- Pure Storage auf Rekordhoch: Aktie klettert auf 80,69 USD
- Pure Storage stock hits all-time high at 80.69 USD
- S&P 500 changes are due out soon — and this could be a big update
- AI’s Gold Rush: Tech Winners, Job Shake-Ups, and Powering the Boom
- PSTG Stock Jumps 37% in a Month: Should Investors Hold or Exit?
- Pure Storage CAO Chu sells $1.26 million in shares
- Pure Storage CAO Chu sells $1.06 million in shares
- Chu Mona sells Pure Storage shares for $516,611
- Short Seller Says Pure Storage Is A 'Melting Ice Cube,' Warns Of 'Pure Downside' In Shares - Pure Storage (NYSE:PSTG)
- Pure Storage stock falls after Kerrisdale announces short position
- AI Spending Could Soar 600%: 2 Brilliant AI Stocks to Buy in September (Hint: Not Nvidia or Palantir)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Investors Heavily Search Pure Storage, Inc. (PSTG): Here is What You Need to Know
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Investing.com’s stocks of the week
- PureStorage (PSTG) Jumps as Earnings, Outlook Impress
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Pure Storage: Demand Ramp And Margin Rebound (Upgrade) (NYSE:PSTG)
- Pure Storage Shares Surge After Q2 Beat, Raised Outlook - Pure Storage (NYSE:PSTG)
- Pure Storage Cashes In On Meta Partnership, CFO Hypes 'Hyperscaler Interest' - Pure Storage (NYSE:PSTG)
Tagesspanne
86.46 87.85
Jahresspanne
34.51 88.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.83
- Eröffnung
- 86.79
- Bid
- 87.05
- Ask
- 87.35
- Tief
- 86.46
- Hoch
- 87.85
- Volumen
- 5.378 K
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- 15.83%
- 6-Monatsänderung
- 95.57%
- Jahresänderung
- 74.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K