Валюты / OTEX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OTEX: Open Text Corporation
36.59 USD 1.07 (2.84%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OTEX за сегодня изменился на -2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.40, а максимальная — 37.67.
Следите за динамикой Open Text Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OTEX
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- National Bank Financial повышает рейтинг акций Open Text до "Лучше рынка"
- National Bank Financial upgrades Open Text stock rating to Outperform
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Open Text Corporation (OTEX) Presents at 26th Annual
- Open Text Corporation stock hits 52-week high at 34.22 USD
- Open Text Corporation (OTEX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Open Text stock price target raised to $35 from $30 at RBC Capital
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Futures Slip As Jackson Hole Kicks Off— Walmart, Intuit, Ross Stores Earnings In Focus - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- OpenText joins HPE Unleash AI program to accelerate enterprise AI
- OpenText cybersecurity solutions deliver up to 6.7x ROI for MSPs
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- This Union Pacific Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Getty Images Holdings (NYSE:GETY), Cogent Comms Hldgs (NASDAQ:CCOI)
- Open Text stock price target raised to $35 by Scotiabank on cloud growth
- Open Text stock rating downgraded to Hold by Jefferies amid leadership changes
- OpenText appoints James McGourlay as interim CEO in leadership shakeup
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.01%
- Barclays raises Open Text stock price target to $33 on improved growth
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- OpenText F’25 presentation: $5.2B revenue milestone as cloud strategy advances
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.88%
- OpenText to showcase AI-driven security solutions at Black Hat USA
Дневной диапазон
36.40 37.67
Годовой диапазон
22.79 38.06
- Предыдущее закрытие
- 37.66
- Open
- 37.64
- Bid
- 36.59
- Ask
- 36.89
- Low
- 36.40
- High
- 37.67
- Объем
- 3.618 K
- Дневное изменение
- -2.84%
- Месячное изменение
- 12.52%
- 6-месячное изменение
- 45.08%
- Годовое изменение
- 10.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.