OTEX: Open Text Corporation

36.59 USD 1.07 (2.84%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OTEX за сегодня изменился на -2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.40, а максимальная — 37.67.

Следите за динамикой Open Text Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
36.40 37.67
Годовой диапазон
22.79 38.06
Предыдущее закрытие
37.66
Open
37.64
Bid
36.59
Ask
36.89
Low
36.40
High
37.67
Объем
3.618 K
Дневное изменение
-2.84%
Месячное изменение
12.52%
6-месячное изменение
45.08%
Годовое изменение
10.31%
