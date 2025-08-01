Valute / OTEX
OTEX: Open Text Corporation
36.97 USD 0.45 (1.20%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OTEX ha avuto una variazione del -1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.87 e ad un massimo di 37.66.
Segui le dinamiche di Open Text Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
36.87 37.66
Intervallo Annuale
22.79 38.06
- Chiusura Precedente
- 37.42
- Apertura
- 37.54
- Bid
- 36.97
- Ask
- 37.27
- Minimo
- 36.87
- Massimo
- 37.66
- Volume
- 2.418 K
- Variazione giornaliera
- -1.20%
- Variazione Mensile
- 13.68%
- Variazione Semestrale
- 46.59%
- Variazione Annuale
- 11.46%
20 settembre, sabato