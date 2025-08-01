Dövizler / OTEX
OTEX: Open Text Corporation
36.97 USD 0.45 (1.20%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OTEX fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.87 ve Yüksek fiyatı olarak 37.66 aralığında işlem gördü.
Open Text Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
36.87 37.66
Yıllık aralık
22.79 38.06
- Önceki kapanış
- 37.42
- Açılış
- 37.54
- Satış
- 36.97
- Alış
- 37.27
- Düşük
- 36.87
- Yüksek
- 37.66
- Hacim
- 2.418 K
- Günlük değişim
- -1.20%
- Aylık değişim
- 13.68%
- 6 aylık değişim
- 46.59%
- Yıllık değişim
- 11.46%
21 Eylül, Pazar