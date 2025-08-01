FiyatlarBölümler
Dövizler / OTEX
Geri dön - Hisse senetleri

OTEX: Open Text Corporation

36.97 USD 0.45 (1.20%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OTEX fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.87 ve Yüksek fiyatı olarak 37.66 aralığında işlem gördü.

Open Text Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OTEX haberleri

Günlük aralık
36.87 37.66
Yıllık aralık
22.79 38.06
Önceki kapanış
37.42
Açılış
37.54
Satış
36.97
Alış
37.27
Düşük
36.87
Yüksek
37.66
Hacim
2.418 K
Günlük değişim
-1.20%
Aylık değişim
13.68%
6 aylık değişim
46.59%
Yıllık değişim
11.46%
21 Eylül, Pazar