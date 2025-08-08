通貨 / OTEX
OTEX: Open Text Corporation
37.42 USD 0.72 (1.96%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OTEXの今日の為替レートは、1.96%変化しました。日中、通貨は1あたり36.70の安値と37.63の高値で取引されました。
Open Text Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
36.70 37.63
1年のレンジ
22.79 38.06
- 以前の終値
- 36.70
- 始値
- 36.70
- 買値
- 37.42
- 買値
- 37.72
- 安値
- 36.70
- 高値
- 37.63
- 出来高
- 2.618 K
- 1日の変化
- 1.96%
- 1ヶ月の変化
- 15.07%
- 6ヶ月の変化
- 48.37%
- 1年の変化
- 12.81%
