KurseKategorien
Währungen / OTEX
Zurück zum Aktien

OTEX: Open Text Corporation

37.42 USD 0.72 (1.96%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OTEX hat sich für heute um 1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.70 bis zu einem Hoch von 37.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Open Text Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OTEX News

Tagesspanne
36.70 37.63
Jahresspanne
22.79 38.06
Vorheriger Schlusskurs
36.70
Eröffnung
36.70
Bid
37.42
Ask
37.72
Tief
36.70
Hoch
37.63
Volumen
2.618 K
Tagesänderung
1.96%
Monatsänderung
15.07%
6-Monatsänderung
48.37%
Jahresänderung
12.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K