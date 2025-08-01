Währungen / OTEX
OTEX: Open Text Corporation
37.42 USD 0.72 (1.96%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OTEX hat sich für heute um 1.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.70 bis zu einem Hoch von 37.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Open Text Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
36.70 37.63
Jahresspanne
22.79 38.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.70
- Eröffnung
- 36.70
- Bid
- 37.42
- Ask
- 37.72
- Tief
- 36.70
- Hoch
- 37.63
- Volumen
- 2.618 K
- Tagesänderung
- 1.96%
- Monatsänderung
- 15.07%
- 6-Monatsänderung
- 48.37%
- Jahresänderung
- 12.81%
