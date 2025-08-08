Devises / OTEX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OTEX: Open Text Corporation
36.97 USD 0.45 (1.20%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OTEX a changé de -1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.87 et à un maximum de 37.66.
Suivez la dynamique Open Text Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OTEX Nouvelles
- Open Text Stock: A Modern Rarity And An AI-Diamond With A Low PE (NASDAQ:OTEX)
- Cet analyste de BP devient optimiste; Voici les 5 principales améliorations pour lundi | Benzinga France
- This BP Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), BP (NYSE:BP)
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- National Bank Financial relève la note d’Open Text à "Surperformance"
- National Bank Financial upgrades Open Text stock rating to Outperform
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Open Text Corporation (OTEX) Presents at 26th Annual
- Open Text Corporation stock hits 52-week high at 34.22 USD
- Open Text Corporation (OTEX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Open Text stock price target raised to $35 from $30 at RBC Capital
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Futures Slip As Jackson Hole Kicks Off— Walmart, Intuit, Ross Stores Earnings In Focus - Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- OpenText joins HPE Unleash AI program to accelerate enterprise AI
- OpenText cybersecurity solutions deliver up to 6.7x ROI for MSPs
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- This Union Pacific Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Getty Images Holdings (NYSE:GETY), Cogent Comms Hldgs (NASDAQ:CCOI)
- Open Text stock price target raised to $35 by Scotiabank on cloud growth
- Open Text stock rating downgraded to Hold by Jefferies amid leadership changes
- OpenText appoints James McGourlay as interim CEO in leadership shakeup
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.01%
- Barclays raises Open Text stock price target to $33 on improved growth
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- OpenText F’25 presentation: $5.2B revenue milestone as cloud strategy advances
Range quotidien
36.87 37.66
Range Annuel
22.79 38.06
- Clôture Précédente
- 37.42
- Ouverture
- 37.54
- Bid
- 36.97
- Ask
- 37.27
- Plus Bas
- 36.87
- Plus Haut
- 37.66
- Volume
- 2.418 K
- Changement quotidien
- -1.20%
- Changement Mensuel
- 13.68%
- Changement à 6 Mois
- 46.59%
- Changement Annuel
- 11.46%
20 septembre, samedi