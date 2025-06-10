Валюты / NXDT
NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust
3.86 USD 0.03 (0.78%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXDT за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.74, а максимальная — 3.86.
Следите за динамикой NexPoint Diversified Real Estate Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NXDT
- NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) Special Call - Slideshow (NYSE:NXDT) 2025-09-16
- There Are Good Reasons Behind 9.8% Yield Of NexPoint Diversified REIT Preferred
- Arthur Laffer, Nexpoint director, buys NXDT stock worth $47657
- NexPoint Diversified Real Estate Trust seeks to end Canadian reporting
- NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Investor Update Call
Дневной диапазон
3.74 3.86
Годовой диапазон
3.12 7.59
- Предыдущее закрытие
- 3.83
- Open
- 3.81
- Bid
- 3.86
- Ask
- 4.16
- Low
- 3.74
- High
- 3.86
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- 0.78%
- 6-месячное изменение
- 0.26%
- Годовое изменение
- -37.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.