NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust
4.14 USD 0.06 (1.43%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXDT hat sich für heute um -1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.11 bis zu einem Hoch von 4.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die NexPoint Diversified Real Estate Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXDT News
Tagesspanne
4.11 4.17
Jahresspanne
3.12 7.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.20
- Eröffnung
- 4.11
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Tief
- 4.11
- Hoch
- 4.17
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -1.43%
- Monatsänderung
- 8.09%
- 6-Monatsänderung
- 7.53%
- Jahresänderung
- -33.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K