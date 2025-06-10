通貨 / NXDT
NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust
4.20 USD 0.20 (5.00%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NXDTの今日の為替レートは、5.00%変化しました。日中、通貨は1あたり3.98の安値と4.20の高値で取引されました。
NexPoint Diversified Real Estate Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NXDT News
- NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) Special Call - Slideshow (NYSE:NXDT) 2025-09-16
- There Are Good Reasons Behind 9.8% Yield Of NexPoint Diversified REIT Preferred
- Arthur Laffer, Nexpoint director, buys NXDT stock worth $47657
- NexPoint Diversified Real Estate Trust seeks to end Canadian reporting
- NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Investor Update Call
1日のレンジ
3.98 4.20
1年のレンジ
3.12 7.59
- 以前の終値
- 4.00
- 始値
- 3.98
- 買値
- 4.20
- 買値
- 4.50
- 安値
- 3.98
- 高値
- 4.20
- 出来高
- 212
- 1日の変化
- 5.00%
- 1ヶ月の変化
- 9.66%
- 6ヶ月の変化
- 9.09%
- 1年の変化
- -32.26%
