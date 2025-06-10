QuotazioniSezioni
NXDT
NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust

4.07 USD 0.13 (3.10%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXDT ha avuto una variazione del -3.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.03 e ad un massimo di 4.23.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
4.03 4.23
Intervallo Annuale
3.12 7.59
Chiusura Precedente
4.20
Apertura
4.11
Bid
4.07
Ask
4.37
Minimo
4.03
Massimo
4.23
Volume
204
Variazione giornaliera
-3.10%
Variazione Mensile
6.27%
Variazione Semestrale
5.71%
Variazione Annuale
-34.35%
21 settembre, domenica