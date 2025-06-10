Valute / NXDT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust
4.07 USD 0.13 (3.10%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXDT ha avuto una variazione del -3.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.03 e ad un massimo di 4.23.
Segui le dinamiche di NexPoint Diversified Real Estate Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXDT News
- NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) Special Call - Slideshow (NYSE:NXDT) 2025-09-16
- There Are Good Reasons Behind 9.8% Yield Of NexPoint Diversified REIT Preferred
- Arthur Laffer, Nexpoint director, buys NXDT stock worth $47657
- NexPoint Diversified Real Estate Trust seeks to end Canadian reporting
- NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Investor Update Call
Intervallo Giornaliero
4.03 4.23
Intervallo Annuale
3.12 7.59
- Chiusura Precedente
- 4.20
- Apertura
- 4.11
- Bid
- 4.07
- Ask
- 4.37
- Minimo
- 4.03
- Massimo
- 4.23
- Volume
- 204
- Variazione giornaliera
- -3.10%
- Variazione Mensile
- 6.27%
- Variazione Semestrale
- 5.71%
- Variazione Annuale
- -34.35%
21 settembre, domenica