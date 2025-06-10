FiyatlarBölümler
Dövizler / NXDT
Geri dön - Hisse senetleri

NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust

4.07 USD 0.13 (3.10%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NXDT fiyatı bugün -3.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.03 ve Yüksek fiyatı olarak 4.23 aralığında işlem gördü.

NexPoint Diversified Real Estate Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXDT haberleri

Günlük aralık
4.03 4.23
Yıllık aralık
3.12 7.59
Önceki kapanış
4.20
Açılış
4.11
Satış
4.07
Alış
4.37
Düşük
4.03
Yüksek
4.23
Hacim
204
Günlük değişim
-3.10%
Aylık değişim
6.27%
6 aylık değişim
5.71%
Yıllık değişim
-34.35%
21 Eylül, Pazar