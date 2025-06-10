Dövizler / NXDT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust
4.07 USD 0.13 (3.10%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NXDT fiyatı bugün -3.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.03 ve Yüksek fiyatı olarak 4.23 aralığında işlem gördü.
NexPoint Diversified Real Estate Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXDT haberleri
- NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) Special Call - Slideshow (NYSE:NXDT) 2025-09-16
- There Are Good Reasons Behind 9.8% Yield Of NexPoint Diversified REIT Preferred
- Arthur Laffer, Nexpoint director, buys NXDT stock worth $47657
- NexPoint Diversified Real Estate Trust seeks to end Canadian reporting
- NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Investor Update Call
Günlük aralık
4.03 4.23
Yıllık aralık
3.12 7.59
- Önceki kapanış
- 4.20
- Açılış
- 4.11
- Satış
- 4.07
- Alış
- 4.37
- Düşük
- 4.03
- Yüksek
- 4.23
- Hacim
- 204
- Günlük değişim
- -3.10%
- Aylık değişim
- 6.27%
- 6 aylık değişim
- 5.71%
- Yıllık değişim
- -34.35%
21 Eylül, Pazar