NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust
4.00 USD 0.14 (3.63%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NXDT de hoy ha cambiado un 3.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.82, mientras que el máximo ha alcanzado 4.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NexPoint Diversified Real Estate Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXDT News
- NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) Special Call - Slideshow (NYSE:NXDT) 2025-09-16
- There Are Good Reasons Behind 9.8% Yield Of NexPoint Diversified REIT Preferred
- Arthur Laffer, Nexpoint director, buys NXDT stock worth $47657
- NexPoint Diversified Real Estate Trust seeks to end Canadian reporting
- NexPoint Diversified Real Estate Trust Announces Investor Update Call
Rango diario
3.82 4.06
Rango anual
3.12 7.59
- Cierres anteriores
- 3.86
- Open
- 3.86
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Low
- 3.82
- High
- 4.06
- Volumen
- 317
- Cambio diario
- 3.63%
- Cambio mensual
- 4.44%
- Cambio a 6 meses
- 3.90%
- Cambio anual
- -35.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B