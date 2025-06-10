시세섹션
통화 / NXDT
주식로 돌아가기

NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust

4.07 USD 0.13 (3.10%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NXDT 환율이 오늘 -3.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.03이고 고가는 4.23이었습니다.

NexPoint Diversified Real Estate Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXDT News

일일 변동 비율
4.03 4.23
년간 변동
3.12 7.59
이전 종가
4.20
시가
4.11
Bid
4.07
Ask
4.37
저가
4.03
고가
4.23
볼륨
204
일일 변동
-3.10%
월 변동
6.27%
6개월 변동
5.71%
년간 변동율
-34.35%
20 9월, 토요일