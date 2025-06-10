통화 / NXDT
NXDT: NexPoint Diversified Real Estate Trust
4.07 USD 0.13 (3.10%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NXDT 환율이 오늘 -3.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.03이고 고가는 4.23이었습니다.
NexPoint Diversified Real Estate Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.03 4.23
년간 변동
3.12 7.59
- 이전 종가
- 4.20
- 시가
- 4.11
- Bid
- 4.07
- Ask
- 4.37
- 저가
- 4.03
- 고가
- 4.23
- 볼륨
- 204
- 일일 변동
- -3.10%
- 월 변동
- 6.27%
- 6개월 변동
- 5.71%
- 년간 변동율
- -34.35%
20 9월, 토요일