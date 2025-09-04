Валюты / NVST
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NVST: Envista Holdings Corporation
21.07 USD 0.05 (0.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVST за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.71, а максимальная — 21.29.
Следите за динамикой Envista Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NVST
- ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
- GEHC Eyes icometrix Buyout to Strengthen Neurology Imaging Portfolio
- MMSI Stock Falls Despite CE Mark Win for Embosphere in Knee OA Care
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- Why Envista (NVST) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Exact Sciences Launches Cancerguard MCED Blood Test, Stock Climbs
- Should You Add IDEXX Stock to Your Portfolio Right Now?
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Pulse Biosciences Gets FDA IDE Nod for Atrial Fibrillation Study
- Here's Why You Should Retain OPKO Health Stock in Your Portfolio
- Here's Why You Should Add NVST Stock to Your Portfolio Right Now
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- NVST vs. ABT: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Should You Continue to Hold EXAS Stock in Your Portfolio?
- Here's Why You Should Add PAHC Stock to Your Portfolio Right Now
- Dentsply Sirona Retains Wellspect Following Strategic Review
- Best Value Stocks to Buy for September 10th
- Lifeward Achieves European Approval for Latest ReWalk Exoskeleton
- ILMN Stock to Gain From the Launch of Illumina Protein Prep Assay
- MYGN Stock Might Gain on The Lancet Study Backing Precise MRD
- MYGN's GeneSight Test Proven Superior to TAU: Stock to Gain?
- MDT Stock May Benefit From New Regulatory Wins for Its MiniMed 780G
- Should You Hold Onto Globus Medical Stock in Your Portfolio for Now?
- Is it the Right Time to Add CRL Stock to Your Portfolio Now?
Дневной диапазон
20.71 21.29
Годовой диапазон
14.22 23.22
- Предыдущее закрытие
- 21.12
- Open
- 21.28
- Bid
- 21.07
- Ask
- 21.37
- Low
- 20.71
- High
- 21.29
- Объем
- 3.890 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- 21.93%
- Годовое изменение
- 6.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.