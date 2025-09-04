КотировкиРазделы
Валюты / NVST
Назад в Рынок акций США

NVST: Envista Holdings Corporation

21.07 USD 0.05 (0.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVST за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.71, а максимальная — 21.29.

Следите за динамикой Envista Holdings Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NVST

Дневной диапазон
20.71 21.29
Годовой диапазон
14.22 23.22
Предыдущее закрытие
21.12
Open
21.28
Bid
21.07
Ask
21.37
Low
20.71
High
21.29
Объем
3.890 K
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
21.93%
Годовое изменение
6.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.