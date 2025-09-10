Valute / NVST
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NVST: Envista Holdings Corporation
20.92 USD 0.10 (0.48%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVST ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.73 e ad un massimo di 21.12.
Segui le dinamiche di Envista Holdings Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVST News
- SGHT Shares Rise on Meta-Analysis Showing OMNI's Long-Term Benefits
- Here's Why You Should Hold Accuray Stock in Your Portfolio for Now
- SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
- Alcon's UNITY VCS Shows Superior Efficiency in Studies, Stock Up
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- La direttrice di Envista Holdings Barbara Hulit si dimetterà dal consiglio il 26 settembre
- Envista Holdings director Barbara Hulit to resign from board September 26
- BWAY Shares Gain on FDA Nod for Accelerated Deep TMS Depression Care
- LH Stock Rises on Acquisition of BioReference Health's Select Assets
- ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
- GEHC Eyes icometrix Buyout to Strengthen Neurology Imaging Portfolio
- MMSI Stock Falls Despite CE Mark Win for Embosphere in Knee OA Care
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- Why Envista (NVST) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Exact Sciences Launches Cancerguard MCED Blood Test, Stock Climbs
- Should You Add IDEXX Stock to Your Portfolio Right Now?
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Pulse Biosciences Gets FDA IDE Nod for Atrial Fibrillation Study
- Here's Why You Should Retain OPKO Health Stock in Your Portfolio
- Here's Why You Should Add NVST Stock to Your Portfolio Right Now
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- NVST vs. ABT: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Should You Continue to Hold EXAS Stock in Your Portfolio?
- Here's Why You Should Add PAHC Stock to Your Portfolio Right Now
Intervallo Giornaliero
20.73 21.12
Intervallo Annuale
14.22 23.22
- Chiusura Precedente
- 21.02
- Apertura
- 21.12
- Bid
- 20.92
- Ask
- 21.22
- Minimo
- 20.73
- Massimo
- 21.12
- Volume
- 2.722 K
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- 0.92%
- Variazione Semestrale
- 21.06%
- Variazione Annuale
- 6.19%
20 settembre, sabato