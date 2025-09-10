通貨 / NVST
NVST: Envista Holdings Corporation
21.02 USD 0.03 (0.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVSTの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり20.71の安値と21.24の高値で取引されました。
Envista Holdings Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NVST News
1日のレンジ
20.71 21.24
1年のレンジ
14.22 23.22
- 以前の終値
- 20.99
- 始値
- 21.10
- 買値
- 21.02
- 買値
- 21.32
- 安値
- 20.71
- 高値
- 21.24
- 出来高
- 3.788 K
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 1.40%
- 6ヶ月の変化
- 21.64%
- 1年の変化
- 6.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K