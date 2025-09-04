货币 / NVST
NVST: Envista Holdings Corporation
21.00 USD 0.07 (0.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVST汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点20.90和高点21.56进行交易。
关注Envista Holdings Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVST新闻
- LH Stock Rises on Acquisition of BioReference Health's Select Assets
- ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
- GEHC Eyes icometrix Buyout to Strengthen Neurology Imaging Portfolio
- MMSI Stock Falls Despite CE Mark Win for Embosphere in Knee OA Care
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- Why Envista (NVST) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Exact Sciences Launches Cancerguard MCED Blood Test, Stock Climbs
- Should You Add IDEXX Stock to Your Portfolio Right Now?
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Pulse Biosciences Gets FDA IDE Nod for Atrial Fibrillation Study
- Here's Why You Should Retain OPKO Health Stock in Your Portfolio
- Here's Why You Should Add NVST Stock to Your Portfolio Right Now
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- NVST vs. ABT: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Should You Continue to Hold EXAS Stock in Your Portfolio?
- Here's Why You Should Add PAHC Stock to Your Portfolio Right Now
- Dentsply Sirona Retains Wellspect Following Strategic Review
- Best Value Stocks to Buy for September 10th
- Lifeward Achieves European Approval for Latest ReWalk Exoskeleton
- ILMN Stock to Gain From the Launch of Illumina Protein Prep Assay
- MYGN Stock Might Gain on The Lancet Study Backing Precise MRD
- MYGN's GeneSight Test Proven Superior to TAU: Stock to Gain?
- MDT Stock May Benefit From New Regulatory Wins for Its MiniMed 780G
- Should You Hold Onto Globus Medical Stock in Your Portfolio for Now?
日范围
20.90 21.56
年范围
14.22 23.22
- 前一天收盘价
- 21.07
- 开盘价
- 21.09
- 卖价
- 21.00
- 买价
- 21.30
- 最低价
- 20.90
- 最高价
- 21.56
- 交易量
- 1.569 K
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 1.30%
- 6个月变化
- 21.53%
- 年变化
- 6.60%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值