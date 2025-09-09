Divisas / NVST
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NVST: Envista Holdings Corporation
20.99 USD 0.08 (0.38%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVST de hoy ha cambiado un -0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.80, mientras que el máximo ha alcanzado 21.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Envista Holdings Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVST News
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- La directora de Envista Holdings, Barbara Hulit, renunciará a la junta directiva el 26 de septiembre
- Directora de Envista Holdings, Barbara Hulit, renunciará a la junta el 26 de septiembre
- Envista Holdings director Barbara Hulit to resign from board September 26
- BWAY Shares Gain on FDA Nod for Accelerated Deep TMS Depression Care
- LH Stock Rises on Acquisition of BioReference Health's Select Assets
- ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
- GEHC Eyes icometrix Buyout to Strengthen Neurology Imaging Portfolio
- MMSI Stock Falls Despite CE Mark Win for Embosphere in Knee OA Care
- QGEN Stock Gains From CE-IVDR Certification for QIAstat-Dx Portfolio
- Why Envista (NVST) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Exact Sciences Launches Cancerguard MCED Blood Test, Stock Climbs
- Should You Add IDEXX Stock to Your Portfolio Right Now?
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Pulse Biosciences Gets FDA IDE Nod for Atrial Fibrillation Study
- Here's Why You Should Retain OPKO Health Stock in Your Portfolio
- Here's Why You Should Add NVST Stock to Your Portfolio Right Now
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- NVST vs. ABT: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Should You Continue to Hold EXAS Stock in Your Portfolio?
- Here's Why You Should Add PAHC Stock to Your Portfolio Right Now
- Dentsply Sirona Retains Wellspect Following Strategic Review
- Best Value Stocks to Buy for September 10th
- Lifeward Achieves European Approval for Latest ReWalk Exoskeleton
Rango diario
20.80 21.62
Rango anual
14.22 23.22
- Cierres anteriores
- 21.07
- Open
- 21.09
- Bid
- 20.99
- Ask
- 21.29
- Low
- 20.80
- High
- 21.62
- Volumen
- 3.298 K
- Cambio diario
- -0.38%
- Cambio mensual
- 1.25%
- Cambio a 6 meses
- 21.47%
- Cambio anual
- 6.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B