NVST: Envista Holdings Corporation
21.02 USD 0.03 (0.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVST hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.71 bis zu einem Hoch von 21.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Envista Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.71 21.24
Jahresspanne
14.22 23.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.99
- Eröffnung
- 21.10
- Bid
- 21.02
- Ask
- 21.32
- Tief
- 20.71
- Hoch
- 21.24
- Volumen
- 3.788 K
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 1.40%
- 6-Monatsänderung
- 21.64%
- Jahresänderung
- 6.70%
