NVST: Envista Holdings Corporation

21.02 USD 0.03 (0.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVST hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.71 bis zu einem Hoch von 21.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Envista Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.71 21.24
Jahresspanne
14.22 23.22
Vorheriger Schlusskurs
20.99
Eröffnung
21.10
Bid
21.02
Ask
21.32
Tief
20.71
Hoch
21.24
Volumen
3.788 K
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
1.40%
6-Monatsänderung
21.64%
Jahresänderung
6.70%
