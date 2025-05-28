Валюты / NOTE
NOTE: FiscalNote Holdings Inc Class A
4.40 USD 0.01 (0.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOTE за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.19, а максимальная — 4.42.
Следите за динамикой FiscalNote Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.19 4.42
Годовой диапазон
0.40 5.59
- Предыдущее закрытие
- 4.39
- Open
- 4.35
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Low
- 4.19
- High
- 4.42
- Объем
- 186
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- -10.02%
- 6-месячное изменение
- 443.21%
- Годовое изменение
- 252.00%
