NOTE: FiscalNote Holdings Inc Class A

4.54 USD 0.01 (0.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NOTE hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.48 bis zu einem Hoch von 4.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die FiscalNote Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.48 4.70
Jahresspanne
0.40 5.59
Vorheriger Schlusskurs
4.53
Eröffnung
4.70
Bid
4.54
Ask
4.84
Tief
4.48
Hoch
4.70
Volumen
15
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
-7.16%
6-Monatsänderung
460.49%
Jahresänderung
263.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
