NOTE: FiscalNote Holdings Inc Class A
4.54 USD 0.01 (0.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NOTE hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.48 bis zu einem Hoch von 4.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die FiscalNote Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.48 4.70
Jahresspanne
0.40 5.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.53
- Eröffnung
- 4.70
- Bid
- 4.54
- Ask
- 4.84
- Tief
- 4.48
- Hoch
- 4.70
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- -7.16%
- 6-Monatsänderung
- 460.49%
- Jahresänderung
- 263.20%
