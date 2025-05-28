Dövizler / NOTE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NOTE: FiscalNote Holdings Inc Class A
4.41 USD 0.12 (2.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NOTE fiyatı bugün -2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.39 ve Yüksek fiyatı olarak 4.70 aralığında işlem gördü.
FiscalNote Holdings Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NOTE haberleri
- Down 29.3% in 4 Weeks, Here's Why FiscalNote Holdings, Inc. (NOTE) Looks Ripe for a Turnaround
- Revisiting 5 Small Cap AI Stocks: Still Buys?
- FiscalNote upgrades PolicyNote reporting capabilities, doubles user activity
- FiscalNote explores adding cryptocurrencies to corporate treasury
- FiscalNote Holdings sets 1-for-12 reverse stock split effective Friday
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - FiscalNote Holdings (NYSE:NOTE), CSX (NASDAQ:CSX)
- FiscalNote announces 1-for-12 reverse stock split effective August 29
- FiscalNote completes debt refinancing, delays Q2 filing
- FiscalNote at Oppenheimer Conference: Strategic Shift to Growth
- FiscalNote Holdings, Inc. (NOTE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FiscalNote Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NOTE)
- FiscalNote Q2 2025 presentation: AI platform drives future growth amid revenue challenges
- FiscalNote (NOTE) Q2 Revenue Falls 20%
- FiscalNote Holdings, Inc. (NOTE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- FiscalNote secures $75 million refinancing deal to extend debt maturities
- FiscalNote expands global footprint as demand for policy intelligence grows
- FiscalNote stock tumbles after reverse stock split announcement
- FiscalNote authorizes potential reverse stock split to maintain NYSE listing
- Earnings call transcript: NOTE AB Q2 2025 shows growth and stock surge
- Fiscalnote director Hwang sells shares worth $24k
- FiscalNote sells Australian subsidiary TimeBase to Thomson Reuters for $6.5m
- FiscalNote’s PolicyNote platform surpasses legacy system in usage
- FiscalNote to Participate at Upcoming Investor Conferences
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
Günlük aralık
4.39 4.70
Yıllık aralık
0.40 5.59
- Önceki kapanış
- 4.53
- Açılış
- 4.70
- Satış
- 4.41
- Alış
- 4.71
- Düşük
- 4.39
- Yüksek
- 4.70
- Hacim
- 354
- Günlük değişim
- -2.65%
- Aylık değişim
- -9.82%
- 6 aylık değişim
- 444.44%
- Yıllık değişim
- 252.80%
21 Eylül, Pazar