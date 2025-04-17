Валюты / MRTN
MRTN: Marten Transport Ltd
11.60 USD 0.04 (0.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRTN за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 11.68.
Следите за динамикой Marten Transport Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.51 11.68
Годовой диапазон
9.94 18.63
- Предыдущее закрытие
- 11.64
- Open
- 11.62
- Bid
- 11.60
- Ask
- 11.90
- Low
- 11.51
- High
- 11.68
- Объем
- 1.438 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -1.28%
- 6-месячное изменение
- -14.71%
- Годовое изменение
- -33.94%
